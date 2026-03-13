El tesoro de Secretariat: mira el astronómico precio final de la silla que conquistó la Triple Corona de 1973

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Desde que la casa de subastas Christie’s anunció la salida a puja de la silla de montar que utilizó Ron Turcotte sobre el legendario Secretariat, la expectativa en el mundo hípico fue total. La pieza, testigo directo de la victoria por 31 cuerpos en el Belmont Stakes de 1973, encabezó un lote de memorabilia único en su clase.

En la subasta realizada este jueves 12 de marzo, el comprador —cuya identidad permanece en reserva— no solo adquirió la mítica silla, sino también un conjunto de artículos históricos: el fotofinish oficial del Belmont Stakes firmado por Turcotte, cuatro plomos grabados con el nombre del jinete, una carta de autenticidad, fotografías exclusivas de "Big Red" y una edición original de la revista Newsweek con el triplecoronado en portada.

Una cifra histórica para el "Gran Rojo"

Aunque las estimaciones iniciales situaban el lote entre $1.5 y $3 millones de dólares, el martillo cayó finalmente en $1,200,000, según reportó Thoroughbred Daily News. Sin embargo, tras sumar las comisiones y cargos de la casa de subastas, el precio final se elevó a $1,524,000, para establecer un récord para un artículo de colección relacionado con el hipismo.

Lo que hace especial a esta silla es su nivel de personalización. Elaborada a mano especialmente para Turcotte, cuenta con un diseño único para alojar los plomos que el fusta canadiense requería en carreras de alto hándicap. Cabe destacar que con esta misma silla, Turcotte también guió a Riva Ridge a la victoria en el Kentucky Derby y el Belmont Stakes de 1972, consolidándola como una de las piezas más exitosas en la historia del turf.