El rey del espectáculo ahora es el rey de los puntos: Mac McClung hace historia en la G League

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Mac McClung ya no es solo el hombre de los vuelos imposibles y los trofeos del Slam Dunk Contest. Desde anoche, el base de los Windy City Bulls ha grabado su nombre en lo más alto de los libros de récords al convertirse en el máximo anotador histórico de la NBA G League.

La hazaña no llegó de forma discreta. McClung selló su boleto a la inmortalidad de la liga de desarrollo con una actuación explosiva de 59 puntos en el duelo del martes ante Birmingham. Esta cifra no solo representa un récord personal y de franquicia, sino que es el tercer puntaje más alto en un solo partido en la historia de la liga.

Sus estadísticas en la noche del récord fueron dignas de un videojuego:

Puntos: 59

Asistencias: 10

Rebotes: 5

Triples: 8

Superando a una leyenda

Con esta cosecha, McClung superó la marca de 5,299 puntos que pertenecía al veterano Renaldo Major, quien mantuvo el récord durante años. Lo impresionante del logro de McClung es la velocidad con la que ha escalado posiciones, manteniendo un promedio anotador de 31.8 puntos por partido en la presente temporada 2025-2026.

El récord de McClung es integral, sumando sus actuaciones en el Tip-Off Tournament, la temporada regular y los playoffs, consolidando un currículum que ya incluye:

3 títulos del NBA Slam Dunk Contest (2023-2025).

MVP de la G League (2024).

Campeón de la G League (2023).

El eterno debate del siguiente nivel

A pesar de su dominio absoluto y de promediar números históricos, la pregunta en el entorno del baloncesto estadounidense sigue siendo la misma: ¿Cuándo recibirá una oportunidad real y sostenida en un roster de la NBA? Por ahora, McClung sigue bajo un contrato de doble vía (Two-Way) con los Chicago Bulls, alternando su tiempo entre el United Center y Hoffman Estates.

Con este nuevo hito, McClung deja de ser visto únicamente como un especialista en volcadas para ser reconocido como el anotador más prolífico que jamás haya pisado las canchas de la G League.