Bentornato, de José Francisco D'Angelo, tendrá el mejor puesto de salida para la Dubai Golden Shaheen G1

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Esta mañana fueron sorteados los puestos de salida de la edición 30 de la Dubai World Cup a correrse este sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan Racecourse, en el Reino de los Emiratos Árabes. Nueve carreras están en juego en la presente jornada, que inician a las 7:45 a.m. hora venezolana.

Dubai World Cup: Bentornato saldrá pegado al riel

Para muchos, los puestos adosados al riel interno en las pruebas sprint son los más convenientes, especialmente en este evento donde deben salir rompiendo y rajando desde el timbre inicial. Bentornato, hijo de Valiant Minister, tiene la particularidad de salir muy rápido de la gatera. Es un beneficio que empleará para colocarse al frente del grupo o tal vez muy cerca del líder con José Luis Ortiz sobre sus hierros.

Bentornato, entrenado por el venezolano José Francisco D’Angelo, hará su estreno en la temporada tras ganar la Breeders’ Cup Sprint G1 en Del Mar, en noviembre del 2025. Este ganador de siete carreras y más de dos millones de dólares en ganancias para sus conexiones está inscrito en la Dubai Golden Shaheen G1, y saldrá por el puesto número 2.

Sus máximos rivales serán Tuz, que es el campeón defensor de 2024. Aunque no ha tenido la misma consistencia en el último año, su experiencia en la pista de Meydan y su victoria previa por más de 6 cuerpos lo convierten en una amenaza latente si recupera su forma. Le tocó salir por el 9.

Luego está Nakatomi, que corre esta prueba por tercera vez consecutiva. En 2024 finalizó tercero tras un mal salto inicial y el año pasado estuvo muy cerca de la victoria. Es el caballo del "ahora o nunca". Partirá desde la posición 5.

Mientras que El Nasseeb viene de ganar el Mahab Al Shimaal (G3) en esta misma pista y distancia, lo que demuestra que está en su mejor momento y adaptado al terreno. Le tocó el puesto 1.

Esta prueba sprint de 1,200 metros en pista de arena cuenta con una bolsa de $2,000,000 en premios a repartir. Hora de inicio local: 10:55 a.m.