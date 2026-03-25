Conoce los 26 ganadores del Kentucky Derby G1 que ha producido el Florida Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana cierra el Championship Meet de Gulfstream Park, cierra con la disputa del Florida Derby G1 que data desde1952 y que ha producido 26 ganadores del Kentucky Derby G1, un récord de éxito que ninguna otra carrera preparatoria del Camino al Derby de Kentucky, tiene en su haber.

Un récord sin precedentes en la historia

El Florida Derby G1 en 1,800 metros de un millón de dólares en premios a repartir, será la última carrera de la jornada sabatina de un total de 14 competencias, pautada para las 6:42 de la tarde hora venezolana.

Esta prueba desde su inauguración en 1952 se ha disputado en 1,800 metros en Gulfstream Park y siempre ha sido un paso clave hacia la Carrera de las Rosas, con múltiples ganadores del Kentucky Derby G1 cada década.

Héroes sin corona en el Florida Derby G1

Irónicamente, el primer participante del Florida Derby G1 que alcanzó la fama pasó completamente desapercibido en Gulfstream Park, luego que culminará en el puesto 13 en el Derby de Florida de 1953, Dark Star dio una sorpresa inolvidable en el Kentucky Derby G1, al derrotar a la superestrella Native Dancer, por una cabeza.

En las décadas siguientes, Iron Liege (1956), Tim Tam (1958), Venetian Way (1960), Kauai King (1966), Cannonade (1974), Foolish Pleasure (1975), Strike the Gold (1991) y Go for Gin (1994) siguieron el ejemplo de Dark Star al convertir la derrota en el Derby de Florida en una victoria en mítico y vetusto hipódromo de Churchill Downs.

Campeones de generaciones tras el doblete de los Derby’s

Pero ganar ambas carreras ha sido una hazaña aún más común. El Florida Derby G1 y Kentucky Derby G1, ha servido frecuentemente como trampolín para obtener el título de campeón de tres años. Needles, el destacado caballo criado en Florida fue el primero en completar el doblete en 1956, seguido por Tim Tam (1958), Carry Back (1961), Northern Dancer (1964), Forward Pass (1968), Spectacular Bid (1979), Swale (1984), Unbridled (1990), Thunder Gulch (1995), Monarchos (2001), Barbaro (2006) y Big Brown (2008).

La década de 2010 vio un éxito continuo para el Florida Derby G1, con Orb (2013), Nyquist (2016) y Always Dreaming (2017), y el caso más celebre Maximum Security (2019) también cruzó la meta en primer lugar en ambas carreras, pero fue descalificado de la gloria del Kentucky Derby G1, tras causar interferencias en la curva más alejada.

Una década de ganadores

Mage, con Javier Castellano y Gustavo Delgado, se convirtió en el primer ganador de la presente década del Kentucky Derby (2023), tras llegar segundo de Forte en el Florida Derby G1.

Sovereignty con la monta de Junior Alvarado, escolta de Tappan Street en el Florida Derby G1, se convirtió en el segundo ganador del Kentucky Derby G1 de la década y el número 26 en la historia. Ratificando que es una de las competencias con mayores ganadores.

Desde la década de 1950, ninguna carrera preparatoria del Derby de Kentucky se ha acercado a producir tantos ganadores como el Derby de Florida. Este año tenemos a nueve potros que buscaran el doblete en ambos Derby’s.