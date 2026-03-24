El pelotero venezolano Maikel García no se le queda callado a Alofoke: “Aguántala”

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En una escalada de tensiones tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, el pelotero Maikel García le respondió a Alofoke, luego de que este desatara su furiosa contra el pueblo venezolano.

Santiago Matías tomó medidas drásticas contra Venezuela tras una aplastante derrota de República Dominicana en el torneo deportivo. El creador de contenido solicitó a YouTube limitar el acceso de su nuevo proyecto “Planeta Alofoke” en el país y vetó a los talentos criollos de participar en su próximo reality show.

“YouTube, le pedí que lo limite el día de hoy le pedí que, en mi proyecto más exitoso, con Dios todo poderoso, Planeta Alofoke, queden fuera todos los ciudadanos venezolanos como participantes”, aseveró.

Aunque admitió que los criollos son buenos en la producción, sentenció que no volverá “a cometer el error de agregarlos nuevamente como participantes” porque lo han “golpeado” tras la arremetida por sus comentarios.

Maikel García sin filtro

A través de una transmisión en TikTok, Maikel García no se le quedó callado a Alofoke. “Aguántala” gritó a todo pulmón esbozando una gran sonrisa.

Además, ante la pregunta de que, si aceptaría una invitación al programa del dominicano, se negó rotundamente. "No le faltaría el respeto al pueblo venezolano", dijo.

El inicio de las tensiones

La incomodidad del dominicano surge a raíz de las declaraciones del originario de La Sabana al reafirmar su compromiso con la selección de beisbol de Venezuela, y no estar jugando para representar a Latinoamérica.

Sin embargo, el presentador se salió de control e hizo fuertes declaraciones que, desencadenó la reacción de artistas como Molusco, Diosa Canales y Willie González, quienes salieron en defensa de los venezolanos

“Quiero dejarle saber a Maikel, el pelotero venezolano tenemos los relojes que él tiene, los carros que él tiene y los apartamentos que él tiene, normal… y también tenemos pan”, aseveró Santiago Matían en una transmisión en vivo.

Este último comentario fue catalogado como una burla a la situación que vivió Venezuela hace unos años.