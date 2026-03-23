Willie González pide un alto a la xenofobia desatada por Alofoke hacia los venezolanos

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El cantante puertorriqueño Willie González salió en defensa de los venezolanos y en contra de las recientes declaraciones del presentador dominicano Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

Lamentablemente la escalada de odio desatada por Alofoke contra los criollos llegó al límite, luego de hacer una clara referencia en modo de burla a la situación de Venezuela en 2016 y 2017.

Esta problemática surgió a raíz de la victoria de Venezuela el Clásico Mundial de Beisbol y las afirmaciones del pelotero Maikel García.

Willie González en defensa de los venezolanos

El salsero dejó claro que su opinión no tiene tinte político, sino que se trata de humanidad, respeto y hermandad entre dos naciones. Recordó aquella tragedia en Santo Domingo donde murió Rubby Pérez y subrayó el respaldo que recibió el pueblo dominicano de Latinoamérica.

Lamentó que personas usen su poder mediático “para burlarse del dolor ajeno”. Asimismo, Willie González mostró su apoyo a Venezuela tras la arremetida en redes sociales.

“A mi gente de Venezuela… yo no estoy solo en las buenas. Estoy en las malas y en el respeto que nadie les puede quitar. Porque hay algo que vale más que el dinero, más que los carros, más que los lujos… y eso es la dignidad. Y al que hoy se burla… le digo algo sin miedo: El dolor no se frontea. El sufrimiento no se usa para hacer contenido. Y el respeto no se negocia por views”, escribió.

Alofoke muestra su verdadero rostro

El MVP del Clásico Mundial de Beisbol, Maikel García dejó claro que jugaba por Venezuela, y no para representar a Latinoamérica en la final contra Estados Unidos. Sus palabras, aunque sacadas de contexto por muchos, Santiago Matías las tomó muy personales.

Además, tras la victoria el pelotero venezolano restregó su reconocimiento y título a Alofoke, quien realizó una transmisión en vivo en redes sociales, y por supuesto, no dejó pasar por algo el tema.

“Quiero dejarle saber a Maikel, el pelotero venezolano tenemos los relojes que él tiene, los carros que él tiene y los apartamentos que él tiene, normal… y también tenemos pan”, expresó. Esto último fue catalogado como una burla a la situación que vivió Venezuela hace unos años.

Las críticas por parte de los usuarios estuvieron a la orden del día, resaltando su “bajeza” por el comentario.