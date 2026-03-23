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Famosa cantante demanda a Alofoke ante el FBI y el Departamento de Justicia

Según el documento presentado, la artista acusa a Alofoke de realizar un crimen cibernético transnacional

Por

Bárbara Chirino
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 05:05 pm
Famosa cantante demanda a Alofoke ante el FBI y el Departamento de Justicia
Alofoke / Cortesía
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La reconocida cantante, Noelia, ha presentado una querella formal ante el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la empresa Alofoke, alegando múltiples delitos cibernéticos que habrían afectado gravemente sus negocios y su reputación en línea.

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¿De qué se le acusa a Alofoke?

Según el documento presentado, Noelia acusa a Alofoke de realizar un crimen cibernético transnacional, incluyendo interferencia económica, sabotaje digital, difamación y uso de bots para perjudicar sus proyectos comerciales.

La querella detalla que el pasado 22 de marzo, su identidad digital y el Panel de Conocimiento de Google fueron supuestamente “secuestrados por un nodo criminal extranjero”.

La cantante asegura que estos actos incluyeron la manipulación de valoraciones de sus compañías, utilizando técnicas de App Store Optimization (ASO) y redes de “granjas portátiles” o bots para inflar de manera fraudulenta una valoración de $150 millones a su nombre.

 

Daño económico y alerta a inversionistas

Noelia sostiene que esta estrategia habría tenido como objetivo principal dañar económicamente sus compañías y engañar a inversionistas estadounidenses, lo que podría considerarse un impacto financiero “irreparable” en sus negocios.

La querella incluye supuesta evidencia técnica, como direcciones IP y datos de la plataforma Sentinel ACS, que según la cantante vinculan estas acciones con un grupo criminal extranjero especializado en sabotaje digital.

 

Hasta el momento, Alofoke no ha emitido un comunicado oficial sobre las acusaciones. 

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