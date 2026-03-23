Julián Gil arremete contra Alofoke y desata polémica por su reality en Univisión

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El actor y presentador argentino, Julián Gil, volvió a encender las redes sociales tras lanzar duras críticas contra el creador digital Santiago Matías, conocido como Alofoke, y su nuevo proyecto televisivo en alianza con Univisión.

La controversia surgió luego de que la cadena comenzara a promocionar el reality Planeta Alofoke, una propuesta que busca trasladar el éxito del contenido digital a la televisión tradicional. Sin embargo, en lugar de celebrarlo, Gil reaccionó con contundencia al formato.

Julián Gil estalló la polémica

El comentario que encendió el debate no tardó en viralizarse. Gil calificó el proyecto como parte de “la vulgaridad de moda”, dejando entrever su desacuerdo con el tipo de contenido que estaría respaldando la televisora.

Sus palabras no solo apuntan al reality en sí, sino a una tendencia más amplia en el entretenimiento latino, donde los formatos nacidos en redes sociales están ganando terreno en la pantalla chica, muchas veces con un tono polémico o provocador.

“Mi humilde opinión... Que no me han pedido NO ME PARECE (...) Pan para hoy, hambre para mañana. La cafrería (vulgaridad) de moda”, escribió el argentino en el post de Univisión.

La contundente respuesta de Alofoke

Lejos de quedarse callado, el dominicano le lanzó un golpe bajo a Julián, reavivando la polémica que vive el actor con Marjorie de Sousa, por la convivencia con el hijo que tienen en conjunto.

“Ya pagaste la manutención de tu hijo? Los míos yo los veo cuando quiera, no he fallado como padre”, aseveró. Asimismo, le dejó claro que, Univisión “debería besarle los pies”, ya que, la planta televisiva, a su juicio, lo necesita.

El proyecto de Matías está ligado al crecimiento meteórico de Alofoke, cuyo imperio mediático ha logrado conectar con millones de seguidores gracias a su estilo irreverente y sin filtros.

El dominicano ha convertido su marca en un referente del entretenimiento digital, con realities como “La Casa de Alofoke”, que han generado tanto éxito como críticas.