Alofoke explota y pide bloquear a Venezuela de su nuevo reality

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El empresario y creador de contenido, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras anunciar la inesperada medida de solicitar a YouTube limitar el acceso de su nuevo proyecto “Planeta Alofoke” en Venezuela.

La decisión fue revelada durante una transmisión en vivo de su popular programa radial, donde el comunicador explicó que ya realizó una petición formal a la plataforma digital para aplicar esta restricción geográfica.

Tensiones entre Alofoke y los venezolanos

La medida no surge en el vacío. En las últimas semanas, Matías ha estado envuelto en diversas polémicas relacionadas con comentarios hacia ciudadanos venezolanos, lo que ha provocado reacciones intensas en redes sociales.

En ese contexto, su decisión de bloquear el acceso al contenido en el país ha sido interpretada por muchos como una extensión de esas tensiones.

Aunque el empresario no ofreció todos los detalles sobre las razones específicas, sí dejó claro que tampoco permitirá la participación de venezolanos en el proyecto.

“YouTube, le pedí que lo limite el día de hoy le pedí que en mi proyecto más exitoso, con Dios todo poderoso, Planeta Alofoke, queden fuera todos los ciudadanos venezolanos como participantes”, aseveró el dominicano.

“Sí en la producción, porque son excelentes, pero no voy a cometer el error de agregarlos nuevamente como participantes. Quedan fuera todos los ciudadanos venezolanos… tengo que generalizar porque me han golpeado”, añadió.

Las reacciones no tardaron en llegar y múltiples venezolanos dejaron mensajes como: “Dios mio y ahora que vamos hacer los venezolanos jajaja”, “Es el favor más grande que le estás haciendo al país”, “Somos demasiado para ese nivel tan bajo” y “Voy a caer en depresión jaja”.

¿Qué es "Planeta Alofoke"?

“Planeta Alofoke” se perfila como una de las apuestas más grandes del creador dominicano. El proyecto forma parte de su conglomerado mediático, que ha crecido de manera significativa en los últimos años dentro de la música urbana y el entretenimiento digital.

La iniciativa busca ofrecer contenido exclusivo y experiencias en vivo, incluyendo eventos con artistas reconocidos y formatos innovadores dirigidos a una audiencia global. Sin embargo, esta reciente decisión podría redefinir el alcance internacional del proyecto desde su inicio.