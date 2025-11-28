"La Casa de Alofoke" finalizó y dejó a un creador de contenido como gran ganador

Suscríbete a nuestros canales

Tras varias semanas de competencia, mucho contenido, fiestas y algunas peleas, llegó a su final el popular reality “La Casa de Alofoke”, que se grabó y transmitió en República Dominicana. Dos venezolanas estuvieron participando en el show Diosa Canales y Daniela Barranco.

La competencia finalizó por todo lo alto, ya que el productor y dueño del formato, el empresario Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, logró invitar a la casa a los cantantes Romeo Santos y Prince Roy.

El gran ganador

La victoria se fue para el creador de contenido dominicano Andy de la Cruz, mejor conocido como “La Fruta”, quien gracias a su humor, popularidad y contenido, logró cautivar a múltiples espectadores quienes le dieron mucho dinero en los superchats.

El hombre dejó en el camino a otros participantes también muy populares como Jlexis, Carlos Montesquieu, Michael Flores, Caramelo, Pollito Tropical y La Perversa.

El jugoso premio que “La Fruta” se lleva a casa es de 4 millones de pesos, un vehículo Ferrari último modelo y la gran popularidad por diversos países, quienes estuvieron pendientes de la casa, que duro 38 días, comenzando el 11 de agosto del 2025.

Un momento único

El show que estaba en vivo 24 horas en su canal oficial de YouTube, logró un momento único en la gran final, recibir una llamada del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien destacó la masa que el show movió durante toda su temporada.

“La Casa de Alofoke 2” también batió el récord de ser el programa streaming de mayor cantidad de horas en vivo en YouTube, recibiendo un Récord Guinness de certificación.