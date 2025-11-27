MLB: Ethan Katz y Tim Cossins se unen al staff de Joe Espada en Houston

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston han oficializado la estructura de su cuerpo técnico de Grandes Ligas para la temporada 2026. El Gerente General, Dana Brown, anunció las incorporaciones de Ethan Katz como Asistente del Coach de Pitcheo y de Tim Cossins como el nuevo Instructor de Receptores.

Ambos técnicos se unen al mánager puertorriqueño Joe Espada para completar un staff que busca mantener a la franquicia en la élite de la Liga Americana.

Ethan Katz: Experiencia en Ponches

Katz asume el rol de asistente tras una etapa de cinco años (2021-2025) como coach de pitcheo principal de los Medias Blancas de Chicago. Su trabajo allí se destacó por el desarrollo tanto de brazos jóvenes como de veteranos.

Un dato clave de su gestión en Chicago: durante su estadía, que incluyó la clasificación a postemporada en 2021, el pitcheo de los Medias Blancas fue el tercero mejor de la Liga Americana en ponches por cada 9.0 entradas, superado únicamente por los propios Astros (9.27) y los Yankees (9.18). Su currículum también incluye experiencia en Grandes Ligas con los Gigantes (2020) y formación en las granjas de Seattle y los Angelinos.

Tim Cossins: Un Maestro para la Receptoría

Por su parte, Cossins aporta una vasta experiencia tras pasar siete temporadas (2019-2025) con los Orioles de Baltimore, donde fungió como Coordinador de Terreno e Instructor de Receptores, siendo parte fundamental del resurgir de esa franquicia.

Cossins es un veterano en el manejo de las "caretas", con 19 campañas trabajando específicamente con receptores. Su trayectoria incluye:

Orioles (2019-25): Grandes Ligas.

Cachorros (2013-18): Coordinador de terreno y receptores en Ligas Menores.

Marlins (2008-12): Coordinador de receptores en las granjas.

Como jugador, fue receptor en 255 juegos de Ligas Menores entre 1993 y 1999.