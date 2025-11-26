MLB: Azulejos “amarran” a este as con un contrato histórico

Suscríbete a nuestros canales

Los campeones de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto, han dado un golpe de autoridad en el mercado de Grandes Ligas al firmar al lanzador derecho Dylan Cease por siete temporadas y 210 millones de dólares. La información, revelada por Jon Heyman del New York Post, confirma que la organización canadiense apuesta por reforzar su rotación con uno de los brazos más codiciados de la agencia libre.

Un contrato histórico

La cifra de 210 millones de dólares coloca a Cease en la élite de los contratos para pitchers en la última década. Toronto no solo asegura a un abridor con experiencia, sino que también invierte en un perfil que combina juventud, durabilidad y un arsenal de ponches que lo mantiene como un brazo de élite. A sus 29 años, Cease se convierte en pieza central de un proyecto que apunta a mantener a los Azulejos en la cima de la Liga Americana.

El valor detrás de los números

Aunque su efectividad de 4.55 en 168 entradas durante la última campaña pueda parecer decepcionante, los 215 ponches registrados muestran el verdadero potencial del lanzador. Las métricas avanzadas sugieren que su rendimiento estuvo por encima de lo que refleja la efectividad, lo que refuerza la idea de que Toronto ha adquirido a un pitcher con margen de mejora y capacidad de dominar en escenarios de presión.

Una rotación sólida

Dylan Cease se perfila para ocupar un lugar privilegiado en la parte alta de la rotación de los Azulejos. Su llegada complementa un cuerpo de lanzadores que ya cuenta con figuras consolidadas como Gausman, Berríos, Yesavage y Bieber, ofreciendo profundidad y estabilidad en una temporada donde el equipo buscará repetir como campeón de la Liga Americana y dar el salto definitivo hacia la Serie Mundial. La combinación de experiencia y juventud en la rotación promete ser uno de los puntos fuertes de la organización.