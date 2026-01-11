Sabermetria: Junior Alvarado fue el mejor jinete venezolano según la métrica entre los Top 25 en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

No es producto de la casualidad los premios recibidos por Junior Alvarado por su actuación en la temporada 2025, conmemorando un año de altos logros gracias a sus habilidades, constancia y dedicación dentro del deporte hípico estadounidense.

Para los cronistas y medios deportivos, la sabermetría es una herramienta que ha sido parte del análisis estadístico avanzado, para evaluar el rendimiento de jugadores y equipos de forma objetiva, yendo más allá de las estadísticas tradicionales para medir la contribución real al éxito.

De manera que tiene como objetivo determinar la efectividad real de un jugador o deportista, y su impacto en las victorias de un equipo, usando evidencia empírica.

Junior Alvarado encabeza a los jinetes venezolanos según la métrica

Este análisis métrico fue usado para conseguir a los 25 mejores jinetes que tuvieron participación en la temporada 2025. Estos números dan como campeón a Flavien Prat (62.7), con una diferencia de 9.4 sobre Irad Ortiz Jr., que tuvo un repunte a final de temporada para escalar al pódium en dinero producido.

Dentro de esta lista tope, Junior Alvarado se ubica en el puesto ocho con 32.5 puntos, producto de 116 victorias con un porcentaje en triunfos de 15.4. Consiguió 17 pruebas Graded Stakes, seis de las cuales fueron de Graded 1, sumando el Kentucky Derby, Belmont Stakes y la Breeders’ Cup Distaff, como las pruebas de mayor relevancia en Estados Unidos.

Mychel Sánchez, quien consiguió su tercer título consecutivo en Parx Racing, además de 307 victorias, que lo convierte en el cuarto jinete venezolano en conseguir 300 o más victorias en una campaña, emulando a Eibar Coa, Ramón Domínguez y Javier Castellano. Sánchez, según la métrica, se ubica en el puesto 18 con 18.8 puntos.

Por último, Javier Castellano, se ubica en el puesto 21 con 16.1 puntos. Castellano sumó 96 primeros, siete pruebas de Grados, con una producción de $9.115.00.