Silvestre Dangond desgarrado por la muerte de Yeison Jiménez

La música colombiana está en estado de duelo tras la trágica muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta mientras se dirigía a un concierto en Marinilla, Antioquia.

La noticia sacudió al país y el homenaje más emotivo llegó desde el escenario de Silvestre Dangond, uno de los artistas más importantes del vallenato, quien no pudo contener su dolor al recordar a su colega durante un concierto en Manizales.

Silvestre Dangond recuerda a Yeison Jiménez

Durante su presentación en la ciudad de Manizales, Silvestre Dangond detuvo la música y tomó el micrófono para recordar a Yeison Jiménez con palabras cargadas de emoción y respeto. A pesar de que ambos interpretaban géneros distintos la conexión entre ambos fue evidente y sincera.

El vallenato, con su ritmo apasionado y nostálgico, se mezcló con la tristeza del momento cuando Dangond dijo: “Me ha tocado ver partir muchas figuras hermosas de la música y ahora, otra vez. El sentido de la vida vuelve y golpea en lo más profundo de nuestro corazón”.

Con voz quebrada, agregó que Yeison regresó a la “vida eterna” y que aceptar la pérdida ha sido “muy complejo”.

En ese mar de emociones, las palabras del vallenato resonaron: “Querido amigo, vas a verdaderamente vivir porque después que se muere, se vive”.

Aunque sus estilos eran diferentes, Yeison y Silvestre compartieron historias y momentos en el mundo musical, incluyendo colaboraciones como el tema conjunto “Gracias a ti”, que fusionó la música popular con el vallenato tradicional colombiano.

El legado de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, de 34 años, no solo fue un artista exitoso, sino también una figura que inspiró a toda una generación dentro de la música popular colombiana.

Sus letras sobre el amor, la lucha, el desamor y la vida cotidiana lo convirtieron en un referente en el género, conectando con audiencias de todas las edades.

Hoy, mientras Colombia sigue lamentando su partida, los homenajes de colegas como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Jessi Uribe, entre otros artistas, se convierten en un recordatorio del impacto que Jiménez tuvo en su país y en la música, dejando un legado que vivirá eternamente.