MLB: Kiké Hernández se perderá el primer mes de temporada 2026

El puertorriqueño Enrique “Kiké” Hernández, figura clave en la conquista de la Serie Mundial 2025 con Dodgers de Los Ángeles, reveló recientemente que la cirugía en su codo izquierdo lo obligará a perderse el inicio de la temporada 2026. La intervención quirúrgica se realizó apenas concluida la campaña, en la que el utility jugó con molestias durante varios meses.

Un héroe de la Serie Mundial que jugó lesionado

Hernández fue determinante en la postemporada, conectando 16 hits y aportando energía en momentos clave para que los Dodgers lograran su segundo título consecutivo. Sin embargo, detrás de ese rendimiento se escondía una lesión que lo aquejaba desde mediados de la temporada. El propio jugador confesó que había estado en la lista de lesionados por inflamación en el codo y que, pese a ello, decidió seguir en el terreno para apoyar a sus compañeros.

La ausencia de Kiké Hernández en los primeros meses de la temporada 2026 representa un golpe para los Dodgers, que pierden a un jugador versátil capaz de cubrir múltiples posiciones en el cuadro y los jardines. Además, el pelotero no podrá representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Beisbol, un golpe duro para la selección boricua que contaba con su experiencia y liderazgo.

El calendario de recuperación

Aunque Kiké Hernández no ofreció un cronograma exacto, se estima que su recuperación podría extenderse entre uno y dos meses de la temporada regular. Esto significa que el jugador estaría disponible hacia finales de abril o mayo de 2026, dependiendo de la evolución de su rehabilitación. A sus 34 años, la prioridad será regresar en óptimas condiciones para contribuir en la segunda mitad de la campaña.