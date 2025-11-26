MLB: Yankees están muy interesados en firmar a este lanzador japonés

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Yankees de Nueva York sigue dando de qué hablar y no es para menos, tomando en cuenta que estamos en la época de agencia libre y en medio del mercado de cambios de cara a la campaña 2026 y su obligación de ganar de urgencia.

Con esto, en la búsqueda constante por fortalecer su rotación de lanzadores, el conjunto neoyorquino parece estar más interesado con el pasar de los días en el lanzador Tatsuya Imai, un prometedor talento japonés que podría convertirse en una pieza clave en su estrategia a largo plazo.

Según reportes de The Athletic, los Yankees "persiguen seriamente" al lanzador de cara a la temporada 2026, un movimiento que podría cambiar la dinámica de su cuerpo de pitcheo en los próximos años, dejando en claro que las principales figuras son Gerrit Cole, Max Fried y Carlos Rodón, respectivamente.

Tatsuya Imai, una nueva esperanza para los Yankees

Imai, quien ha sido una figura destacada en la liga profesional japonesa, ha llamado la atención de varios equipos de las Grandes Ligas desde que fue colocado en la lista de agentes libres, pero es Nueva York la que más interés ha mostrado en sus servicios o, al menos, eso han dejado ver múltiples medios.

Los “Bombarderos” estarían reclutando presencia asiática en su roster luego de casi seis años sin ningún jugador en su roster con estas características. De igual forma, están evaluando todas las opciones disponibles en el mercado de lanzadores, y Imai parece estar entre sus principales objetivos para el futuro cercano.

Finalmente, la gerencia de los Yankees de Nueva York sabe que debe dar un golpe sobre la mesa para recuperar su puesto como uno de los favoritos a llegar a la Serie Mundial. Si logran adquirir Tatsuya Imai, estarían enviando un claro mensaje a sus fanáticos sobre su compromiso de volver a tocar la gloria en las Grandes Ligas.