LVBP: Cardenales mantiene su invicto ante Caribes

Los actuales campeones, Cardenales de Lara, mantienen su invicto en el Round Robin al vencer a los Caribes de Anzoátegui con pizarra de 3 a 1 en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Triunfo que los deja como líderes solitarios en el todos contra todos.

Rafael Ortega se encargó de traer la primera rayita del compromiso en el cierre del tercer episodio con cuadrangular solitario. Después, en el cuarto inning, Jesús Bastidas hizo lo propio con estacazo al central para ampliar la ventaja 2 a 0.

La Tribu descontó en el sexto con doble remolcador de Aldrem Corredor, pero el bullpen crepuscular le cerró las puertas a cualquier intento de reacción a los orientales.

La tercera carrera la produjo Alí Sánchez en el cierre del octavo con doble al izquierdo para terminar de sentenciar el compromiso.

EL zurdo Adrián Almeida lanzó primores en 5.1 innings permitiendo solo una carrera, cinco hits y propinando cinco ponches. Los brazos de Gudiño, Pérez, Williams y Sosa se combinaron para no permitir imparables a la toletería de Caribes y asegurar el segundo triunfo de Cardenales en el Round Robin.