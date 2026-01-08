LVBP

Estos son los juegos de LVBP que puedes ver gratis por Meridiano Televisión

Continúa el Round Robin de la LVBP en vivo por Meridiano Televisión. Conoce cuáles son los próximos juegos

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 02:07 pm
Estos son los juegos de LVBP que puedes ver gratis por Meridiano Televisión
Por Andrea Matos Viveiros

El canal de los especialistas en deportes te trae los mejores juegos del Round Robin rumbo a la final. Disfruta cada partido gratis en señal abierta y en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. Y para que los veas dondequiera que estés, conéctate al streaming de meridiano.net/meridianotv.

Calendario actualizado

  • Viernes 9/01/26 Caribes vs Magallanes 7:00p.m.
  • Miércoles 14/01/26 Bravos vs Cardenales 7:00p.m.
  • Viernes 16/01/26 Águilas vs Caribes 7:00p.m.
  • Lunes 19/01/24 Caribes vs Bravos 7:00p.m.
  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas 7:00p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes 7:00p.m.

No te pierdas el Round Robin en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

