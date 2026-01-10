Knicks, favoritos para llegar a la final de la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de predicciones descentralizado Polymarket ha actualizado sus cuotas de cara a los Playoffs de la NBA 2026, situando a los New York Knicks en la cima de la Conferencia Este. Con un sólido 25% de probabilidad de victoria, la franquicia neoyorquina no solo lidera las apuestas, sino que se posiciona por encima de potencias históricas y equipos emergentes que han sorprendido en la primera mitad de la temporada.

Dominio absoluto en las predicciones

A pesar de un inicio de enero con algunos altibajos, la confianza de los analistas y apostadores en el proyecto de los Knicks permanece intacta. El equipo, que actualmente ostenta un récord de 24-14 bajo la dirección de su nuevo entrenador Mike Brown, ha demostrado una eficiencia ofensiva élite, situándose como el cuarto mejor ataque de la liga con un Rating Ofensivo de 121.1.

El núcleo liderado por Jalen Brunson y la reciente incorporación de Karl-Anthony Towns ha dotado a New York de una versatilidad que pocos equipos en el Este pueden igualar. Según los datos de Polymarket, la probabilidad de éxito de los Knicks duplica a la de competidores directos como Cleveland o Filadelfia.

Análisis de mercado: ¿Por qué los Knicks?

La ventaja de los Knicks en Polymarket responde a la combinación de tres factores clave:

Continuidad del núcleo: A diferencia de Boston o Filadelfia, New York ha logrado mantener su estructura principal, añadiendo piezas de alto impacto. Salud financiera y física: La rotación profunda de los Knicks les permite gestionar mejor el desgaste de la temporada regular. Rendimiento en momentos clave: El equipo ya ha demostrado su capacidad para ganar bajo presión, incluyendo su reciente éxito en la Copa de la NBA.

Con la fecha límite de traspasos acercándose en febrero, el mercado de Polymarket sugiere que, de no mediar un movimiento sísmico en el roster de sus rivales, el camino a las Finales de la NBA pasará irremediablemente por el Madison Square Garden.