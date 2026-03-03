La actriz Angelique Boyer acepta casarse con una fanática

Suscríbete a nuestros canales

Una fanática conocida en redes sociales como Lily protagonizó un momento que rápidamente se volvió sensación entre los seguidores de la actriz francesa Angelique Boyer.

Durante un evento público, la joven, quien en su perfil de Instagram apoya fielmente a la artista, aprovechó la cercanía para hacerle una propuesta más que inesperada: pedirle matrimonio.

La petición a Angelique Boyer

El instante fue grabado y difundido en Instagram, donde se puede ver a Angelique sonreír ante la audaz petición, mientras Lily, emocionada, exhibía un anillo simulando compromiso. La joven acompañó su video con un emocionante mensaje.

“No todos los días se le pide matrimonio a Angelique Boyer, felizmente comprometidas”, escribió junto a emojis de risa, caritas enamoradas y pequeños corazones, generando una oleada de reacciones en internet.

Los videos muestran no solo la propuesta, sino también la calidez del encuentro entre la actriz y su fan. En varias imágenes se aprecia un abrazo afectuoso entre ambas, así como un autógrafo que Boyer le dedicó a Lily, convirtiendo este encuentro casual en uno muy especial.

Reacciones de los seguidores

La publicación de Lily desató un torbellino de comentarios llenos de humor y cariño por parte de la comunidad online. Usuarios se divirtieron y celebraron el gesto, con comentarios como “Ni a Sebas le dijo que sí!”, en referencia al novio de Boyer, el también actor Sebastián Rulli.

Otros seguidores se llenaron de entusiasmo: “Amooo, es tan linda” o incluso bromearon con llevarle los papeles para que los adopte. “Ange es única” y “Yo también me quiero casar con ella” también se leen en el post.

Más allá de las risas, muchos expresaron el aprecio que sienten por Angelique y reconocieron su carisma al acercarse con afecto a sus fans, demostrando una vez más que, para muchos, su conexión con el público va más allá de la pantalla.

Otro fan le pidió matrimonio

Este no es el primer momento de este tipo que ha protagonizado Angelique Boyer. La actriz ya había revelado anteriormente una anécdota curiosa y divertida cuando durante un viaje a Brasil, un fan le pidió matrimonio en pleno encuentro con admiradores.

Ella, entre risas, confesó haber dicho que sí en ese instante, aunque todo quedara ahí. Boyer compartió esta historia durante una entrevista con el canal de YouTube de Javier Ibáñez, donde explicó con cariño lo especial que han sido algunas experiencias con sus seguidores.