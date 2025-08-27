Sebastián Rulli derrite de amor a Angelique Boyer con un romántico detalle

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda una de las parejas más sólidas del entretenimiento son Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes con 10 años juntos se siguen sorprendiendo con detalles. Este fue el caso del actor argentino que por motivos del Día Internacional del Actor conquistó una vez el corazón de su amada.

Rulli llegó sin previo avisa al set de grabación de la nueva telenovela “Doménica Montero”, en la cual Boyer tiene créditos. El galán con unas hermosas flores en su mano tomó por sorpresa a la actriz para luego fundirse en un abrazo y eterno beso.

Por su puesto, la presencia del actor no pasó desapercibida en el rodaje, y desde la entrada el quipo de producción lo recibió con los brazos abiertos, entre saludos, estrechadas de manos y calurosos abrazos.

Como era de esperar Angelique Boyer quedó perpleja al ver llegar a su amorcito con un hermoso detalle.

“Mi cielo hermoso haciéndome la más feliz con su presencia. Te amo. Gracias”, escribió la protagonista de “Teresa” en el post del actor.

Un amor que surgió en el set

Fue la telenovela “Teresa” que unió la vida de Sebastián Rulli y Angelique Boyer, en donde ambos actuaron e hicieron de pareja.

Desde entonces, son una de las parejas del espectáculo más queridas y populares del medio artístico. Por su parte, la admiración, el respeto, la complicidad y los detalles bonitos en muchos casos han sido compartidos con sus seguidores, siendo testigos de su amor.