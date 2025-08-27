Javier Castellano buscará dos números redondos en su carrera este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este miércoles el jockey profesional venezolano Javier José Castellano buscará alcanzar los 900 Stakes ganados en su carrera y llegar a los 500 Graded Stakes conseguidos como jockey profesional en Estados Unidos.

Javier Castellano por los 500 Graded Stakes ganados

En la segunda competencia de este miércoles en el hipódromo de Saratoga se correrá una nueva edición del Funny Cide Stakes de $150.000, donde el jockey venezolano Javier Castellano montará al ejemplar Rumblyoungmanrumbl del trainer Gary Contessa.

Por su parte, mañana jueves, dentro del mismo meeting de Saratoga, en la séptima competencia de ese día se disputará el With Anticipations Stakes G3, en la cual el látigo venezolano conducirá a Heeere's Johnny en una prueba de $175.000 del trainer Raymond Handal.

Mientras que para la jornada del sábado en el naciente meeting de Kentucky Downs, el venezolano se moverá para cumplir con seis compromisos de montas y tres de ellos serán pruebas selectivas y dos son de grado.

La primera de ellas será el Green Gold Cup Invitational Stakes de 1 millón de dólares en premios, donde Castellano se subirá al lomo de Lord Eddard Stark de Joseph Orseno, la misma será la séptima de la programación sabatina.

En la novena carrera del sábado, Castellano participará en el Kentucky Turf Sprint Stakes G2 de dos millones de dólares en premios y clasificatoria para la Breeders’ Cup Turf Sprint, y montará a Eamonn.

Por último, en la 11 carrera sabatina y la prueba principal, se correrá el Ladies Turf Stakes G3 de dos millones de dólares, y el jockye criollo buscará la victoria con Charlene's Dream, las últimas tres selectivas serán en grama.