¿Es conocido por usted que Javier Castellano cuenta con una marca histórica en el Travers Stakes?

El Travers Stakes (G1) llega con múltiples anécdotas, hechos y hazañas dentro su carrera de 155 ediciones. Para nadie es un secreto, que en las carreras de caballos no hay nada seguro, ¡sobre todo en Saratoga! American Pharoah, Whirlaway y Gallant Fox son los únicos campeones de la Triple Corona que han competido en el Travers. De este grupo, solo Whirlaway logró ganar la carrera. De allí se despendió la ficción para Saratoga como el "cementerio de campeones".

Javier Castellano posee una marca histórica

En esta intrigante competencia que también es la tercera más representativa en las carreras de Estados Unidos, el jinete venezolano Javier Castellano, posee una marca histórica. Castellano, es el jinete con más victorias en el Travers Stakes, en el presente siglo con un total de siete. Un récord sin precedente y que se ha mantenido en el tiempo.

Castellano, comenzó su travesía en el 2006, tras ganar con Bernardini, ganador del Preakness Stakes, también. En el 2010, lo hizo con Afleet Alex. Seguido en el 2011 con Stay Thirsty. Para el 2014, lo hizo con V.E.Day.

Con el ejemplar Keen Ice (2015), fue muy significante porque este triunfo se guarda como uno de los momentos más históricos para la carrera. En la misma derrotó al campeón de la Triple Corona, American Pharoah. Tan grande fue el entusiasmo en torno a la carrera que NYRA limitó la asistencia a 50.000 espectadores.

Con esta derrota de American Pharoah, la carrera reafirmó la reputación de Saratoga como el "cementerio de campeones". Fue la quinta victoria de Castellano en la Travers, el récord histórico para un jinete, lo continuó con ganando con Catholic Boy (2018) y Arcangelo (2023), este último ganador del Belmont Stakes de la temporada.

El Travers reúne cuatro de los mejores momentos de la historia

El Travers de1918, se presentó por primera vez en la historia, los tres ganadores de la Triple Corona: Johren, ganador del Belmont Stakes; War Cloud, ganador del Preakness; y Exterminator, ganador del Kentucky Derby. Sin embargo, fue el veloz Sun Briar quien se alzó con la victoria por una cabeza, estableciendo un nuevo récord para el stakes.

La edición de 1930, se presentó la mayor sorpresa de un ejemplar en la taquilla. Con una victoria de 100-1, Jim Dandy, derrotó al ganador de la Triple Corona, Gallant Fox, en una pista embarrada, en un resultado que aún se considera una de las mayores sorpresas en la historia de las carreras. La hazaña le valió a Jim Dandy una carrera y un bar en su honor en Saratoga.

Para la versión de 1982, Runaway Groom, criado en Canadá, ganó con una probabilidad de 13 a 1, superando al ganador del Derby de Kentucky Gato Del Sol, al ganador del Preakness Aloma's Ruler y al ganador del Belmont Stakes Conquistador Cielo.

En 2016, el ejemplar Arrogate, que fue su primera aparición en pruebas de stakes, marcó el récord de pista y para la carrera en 1:59.36 (119”2) para dos mil metros, ganando por 13 cuerpos y medio.

El cuarto evento, aunque suene repetitivo, pero es historia, es el de Ken Ice, derrotando a otro triplecronado, American Pharoah, descrito anteriormente.

El Travers con algunos datos y récords a seguir

No podemos olvidar el entrenador con más victorias en el vento. Bert Mulholland (1939, 1950, 1951, 1962, 1963).

Más victorias por propietario: con cinco, se registran tres stud’s; Dwyer Brothers Stable (1881, 1883, 1886, 1888, 1890). George D. Widener Jr. (1939, 1950, 1951, 1962, 1963) y Rokeby Stables(1964, 1969, 1972, 1987, 1993).

El margen de victoria récord, lo tiene Damascus en 1967, con 22 largos.