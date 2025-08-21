Maykor Ibarra revela las montas con las que va por la victoria para el 5y6 dominical (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles por la mañana, 20 de agosto, el jinete profesional Maykor Ibarra ofreció una entrevista a Meridiano Web desde el hipódromo La Rinconada. En ella, el jinete informó sobre sus dos compromisos para la programación de la reunión 32.

Maykor Ibarra: Entrevista en vivo carreras en vivo Gala Hípica de Caracas 5y6 La Rinconada

Saludos Maykor, estamos muy agradecido por la entrevista. Dos importantes montas para la reunión 32. Una de ellas es en la Gala Hípica de Caracas con el ejemplar Catire Pedro, ganador selectivo que, participará en el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional.

-Es un caballo valiente. En todas sus carreras siempre la guerrea y la corre bien. Para está competencia anda bastante bien. Se ha trabajado para esta distancia y esperemos que Catire Pedro esté decidiendo la carrera.

Cierras tu compromiso en la sexta válida conocida como las carreras de los acumulados del 5y6 con la monta del debutante tresañero Gran Romano.

-Un caballo que tuve la oportunidad de trabajarlo el día martes. Es un caballo manso, muy tranquilo y esperemos que en su debut sea muy bien para esta competencia.