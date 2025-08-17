La Gala Hípica 2025 podría tener lo mejor de la pista en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 24 de agosto del 2025 se va a realizar la reunión número 32 de la temporada hípica nacional y la número 17 del segundo meeting del año donde se realizará una nueva edición de la Gala Hípica de Caracas con siete pruebas de grado.

Gala Hípica con los mejores purasangres del 2025

En una jornada que se espera que sea histórica y para el recuerdo del turf nacional, La Gala Hípica 2025 en La Rinconada se prepara para una jornada de carreras con muchos ejemplares atractivos nacionales e importados que hacen campaña en el óvalo de Coche.

El equipo de Meridiano.net y Gaceta Hípica realizarán toda una cobertura sobre la historia y los mejores ejemplares que han competido en dicha prueba y todo lo que pueda pasar en la jornada dominical de este año.

La Gala Hípica podria contar con muchos duelos esperados en el año en el caso que se cumplan como en los potros y potras con ejemplares como Luisa Caceres, Darley, Star White, Zadkiel o Rey Charles del trainer Carlos Luis Uzcátegui ante los potros de los entrenadores Gabriel Márquez o Riccardo D’Angelo que puedan participar.

En la parte de los Sprinters es posible que haya una masiva participación de ejemplares como Compache Peche y Brown Suggar del entrenador Fernando Parilli Tota, Chateau Laffite de Gabriel Márquez o la potra Rozagante y Gran Alabama del trainer Riccardo D’Angelo entre eotros.

Del entrenador Riccardo D’Angelo se espera la participación de la yegua Fast Sensation en la Copa Internacional Cruz de Ávila para superar a la campeona Gelinotte, mientras que la yegua chilena y de gran campaña Steady, debería estar presente también en la gala dominical ahora con la monta del general Jaime “Pocho” Lugo

La gran duda es si veremos duelos de los ejemplares que han generado grandes titulares y emociones como han sido los importados en las dos pruebas más llamativas de la fecha, la Invitacional del Caribe y el Clásico Propietarios Hípicos G1.

Será que se verán duelos entre Toro Salvaje contra Perfec La Combee o contra Ekate King o Special Element y la yegua Fleet Street.

Y no podemos olvidar ejemplares como el primer importado que comenzó a hacer campaña en el país luego de 50 años, como el argentino Tuco Salamanca del trainer Fernando Parilli Arraujo o los criollos del entrenador Luis Peraza, como Princesa Manuela, Catire Pedro y Mr Barbaro.

Todo los duelos se podrán saber el lunes 18 de agosto cuando salga la programación de carreras que incluirá cada clásico y sus nóminas oficiales por parte del Instituto Nacional de Hipódromos.