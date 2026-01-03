LVBP: Así fue el primer hit de Luisangel Acuña en un Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña es el pelotero del momento para Cardenales de Lara, y es por eso que el manager César Izturis se apoyará bastante en él durante este Round Robin. Recordemos que se trata del jugador que lideró al equipo durante la ronda regular en cuanto a jonrones, carreras impulsadas, anotadas y bases robadas.

Luisangel y una conexión clave

Para esta jornada del viernes, el conjunto crepuscular mide fuerzas contra Caribes de Anzoátegui en el Antonio Herrera Gutiérrez. Dicho escenario fue testigo del primer imparable del grandeliga venezolano en una postemporada, ya que, como muchos recordarán, en su debut el año pasado no pudo formar parte del roster larense en el Round Robin.

Si bien Luisangel Acuña falló en su primera visita al plato con un elevadito de out al campocorto, para su siguiente aparición le dio con todo a la bola al punto de casi firmar un jonrón.

En el tercer inning, ante los envíos del abridor Harol González, pegó un enorme batazo por el jardín central que terminó en doble y remolcó a Yonny Hernández para empatar la pizarra 2 a 2 en aquel entonces.