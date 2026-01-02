LVBP: José "Cafecito" Martínez dejó estos impresionantes números en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

Nada dura para siempre, ni siquiera en el beisbol. Hace menos de un mes, el beisbol venezolano recibió la inesperada noticia de que José "Cafecito" Martínez se retiraba de la actividad profesional, dándole así una conclusión a una magnífica carrera de 19 temporadas.

A lo largo de todo ese tiempo, el venezolano se caracterizó por su liderazgo dentro y fuera de los terrenos de juego, siendo además un pelotero ejemplar para las nuevas generaciones. Y es que todos esos conocimientos los acumuló luego de años y años de juego entre las ligas de Venezuela, México y Estados Unidos.

Un cafecito con mucho aroma a beisbol

Hablar de José "Cafecito" Martínez es, sin duda alguna, hablar de un bateador profesional que supo demostrar su calidad en cada una de las ligas en las que jugó. Pero más allá de sus estadísticas, su sola presencia siempre tuvo un significado especial, de esos que muy difícilmente pasarán al olvido con el pasar de las temporadas.

"Voy a vivir esta última temporada como merece vivirse, un cierre digno: con corazón, humildad, pasión y con la certeza de que lo di todo", señalaba parte del comunicado de Cafecito al momento de anunciar su retiro.

Números de José "Cafecito" Martínez en su carrera profesional

2.096 juegos

8.100 turnos al bate

2.186 hits

380 dobles

31 triples

176 jonrones

1.043 carreras impulsadas

977 carreras anotadas

107 bases robadas

778 bases por bolas

1.239 ponches

.304 AVG

.372 OBP

.439 SLG

.811 OPS

Cabe mencionar que dichos números abarcan una carrera de 19 años, que va desde Ligas Menores, pasando por las Grandes Ligas, hasta las ligas invernales y de verano en Venezuela y México.