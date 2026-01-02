LVBP: Luisangel Acuña habla sobre la influencia de su pelotero favorito

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara clasificaron al Round Robin en el primer lugar de la tabla, y para ello tuvieron que apoyarse enormemente en varios de sus peloteros. Uno de esos que está viviendo un gran año en la LVBP es Luisangel Acuña, quien finalizó como líder en varios apartados ofensivos del equipo.

De cara a lo que será una postemporada imperdible, el grandeliga venezolano aparece como el bateador más productivo del elenco crepuscular. Y es que cerró la ronda regular como el máximo jonronero de los pájaros rojos, con un total de ocho; en carreras impulsadas, con 32; en anotadas, con 41; y en bases robadas, con 12.

Es así como Luisangel Acuña tratará de mantenerse inspirado para que Cardenales de Lara no solo defienda su actual reinado, sino además conquiste un nuevo bicampeonato en su historia. Recordemos que este viernes se estrenan en el Round Robin contra Caribes de Anzoátegui, en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Luisangel y su jugador modelo

En días recientes, Luisangel Acuña habló un poco sobre su vida en el programa Detrás Del Show. Allí, entre tantos temas interesantes, no dejó pasar la oportunidad de resaltar la importancia de su pelotero favorito de la infancia: Alcides Escobar.

"Siempre recuerdo cuando era niño que miraba a Alcides (Escobar). Es mi jugador favorito, y es por eso que uso el número 2, por él. Yo creo que él fue una de las mayores motivaciones para yo jugar beisbol", comentó el grandeliga venezolano.

Cabe mencionar que Alcides se ha erigido como un jugador modelo para las nuevas generaciones del beisbol en Venezuela. De hecho, otras figuras como Ronald Acuña Jr. y Maikel García siempre han tenido grandes palabras hacia él por su sabiduría y liderazgo.