Estos son los lanzadores pautados para la primera jornada del Round Robin de la LVBP

Llegó el tan esperado día. Luego de una larga y apasionante Ronda Regular, tal vez la más pareja de la historia, el Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se pondrá en marcha este viernes 2 de enero, con dos interesantes compromisos que subirán el telón de esta decisiva instancia.

En Valencia, los Navegantes del Magallanes se medirán a las Águilas del Zulia, en un duelo de equipos que terminaron la primera fase del torneo en buen estado de forma, y con los ánimos por el cielo. En Barquisimeto, Cardenales de Lara recibirá la visita del ganador del Comodín, Caribes de Anzoátegui. Para este par de desafíos, ya tenemos una idea bastante buena de cuáles serán los lanzadores pautados.

Lanzadores para la primera jornada del Round Robin

Y es que, en Barquisimeto, parece estar más que definido el duelo de pitcheo. Por Cardenales de Lara, el experimentado dominicano César Valdez sería el responsable de subir a la lomita, para estrenarse en esta zafra de nuestra pelota, siendo esta la quinta vez que viene a nuestro país. En Caribes, la responsabilidad la tendrá el también dominicano Harol González, quien ha sido el as de Caribes por dos años seguidos.

En Valencia, Magallanes irá seguramente con el gran candidato a Pitcher del Año, el zurdo Ricardo Sánchez, quien consiguió permiso para lanzar en estas primeras instancias del Round Robin. Por el lado de Águilas del Zulia, no hay claridad todavía, pero el elegido podría estar entre el refuerzo estadounidense Zac Grotz, y el joven zuliano José Dávila.