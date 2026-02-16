MLB: Aaron Judge tiene grandes noticias para los Yankees de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 16 de febrero marca un punto de partida clave en el calendario de los Yankees de Nueva York, ya que comienzan oficialmente los entrenamientos con el equipo completo. Entre las miradas, como era de esperarse, destaca la de Aaron Judge, capitán del equipo y uno de los máximos referentes de la Major League Baseball en la actualidad.

El toletero de 33 años llega con buenas noticias a estos entrenamientos primaverales. Tras superar una distensión en el flexor del codo derecho que lo mantuvo fuera durante par de semanas en 2025, el jardinero estará disponible a tiempo completo desde el arranque del campamento de manera oficial.

La información, confirmada por el mánager Aaron Boone, despeja cualquier duda sobre el estado físico del actual MVP de la Liga Americana y que lleno de ilusión a todos sus fanáticos, al saber que su líder está en óptimas condiciones.

Aaron Judge – Yankees de Nueva York

La planificación del cuerpo técnico contempla que el “Juez” dispute entre cuatro y cinco encuentros de preparación en el spring training antes de incorporarse a la selección de Estados Unidos para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, en el que, por cierto, será el capitán de USA.

El cronograma no es casualidad, debido a que se busca que pueda tomar ritmo competitivo lo más posible, con la finalidad de que pueda llegar a la cita mundialista con todas sus fortalezas y de esta forma demostrar por qué son uno de los favoritos para quedarse con el título.

En el entorno del equipo, hay más optimismo. Además, Judge ha trabajado de forma progresiva, priorizando ejercicios de fortalecimiento y mejorando su forma de cubrir los jardines.

Finalmente, la mejoría de Aaron Judge es una noticia vital para que los Yankees de Nueva York puedan aumentar sus expectativas de cara a una campaña en la que deben cumplir con altas exigencias sobre el terreno de juego.