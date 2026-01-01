LVBP: Así podría lucir el lineup del Magallanes con sus refuerzos en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Luego de concretar una de las grandes remontadas en la historia moderna de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, los Navegantes del Magallanes culminaron la fase regular del campeonato con récord de 29 victorias y 27 derrotas, para meterse de manera heroica en el Round Robin, en donde buscarán un cupo en la Gran Final.

Precisamente, para intentar lograr ese objetivo, los filibusteros utilizaron sus tres elecciones disponibles en el Draft de Adiciones y Sustituciones para esta etapa de postemporada, en donde sumaron a tres peloteros de los Leones del Caracas: José Marcos Torres (LZ), Wilfredo Tovar (3B) y Leandro Cedeño (1B).

Con estas tres incorporaciones, "La Nave" queda con un roster bastante profundo y lleno de piezas de muy buen nivel, lo que les puede permitir armar un lineup realmente poderoso, y una rotación de abridores de buen nivel, lo que les añade cierto favoritismo de cara a este todos contra todos.

Así podría lucir el lineup del Magallanes

Magallanes contará, desde este 2 de enero, con las incorporaciones de Wilfredo Tovar y Leandro Cedeño, dos bateadores realmente interesantes que podrían convertirse en piezas fundamentales para esta postemporada.

Wilfredo Tovar muy seguramente ocupará la tercera base, en donde Magallanes ha rotado entre Luis Suisbel y José Gómez, dos jugadores buenos y jóvenes, pero que han sido inconsistentes. Además, con las molestias físicas que ha atravesado Renato Núñez, es posible que el lineup filibustero tenga también a Leandro Cedeño en las primeras de cambio, y luzca más o menos así:

Posible Lineup del Magallanes CF Carlos Rodríguez 3B Wilfredo Tovar C Eliézer Alfonzo 1B Leandro Cedeño 2B Rougned Odor LF Yasiel Puig DH Tucupita Marcano RF Leandro Pineda SS Diego Velásquez

Además, Magallanes contará con peloteros como Luis Sardiñas, Ángel Reyes, Luis Suisbel o José Gómez, que seguramente verán bastante acción, sin olvidarnos de Renato Núñez, quien seguramente será parte del lineup en caso de estar al 100% en lo físico.