LVBP: Wilfredo Tovar, la pieza que le faltaba al Magallanes

Los Navegantes del Magallanes hicieron "mercado" con su eterno rival. En el Draft de Adiciones y Sustituciones de cara a la postemporada de la LVBP, los turcos se hicieron de los servicios de José Marcos Torres, Wilfredo Tovar y Leandro Cedeño, tres importantes toleteros que vienen de tener un año positivo con Leones del Caracas.

Sin duda, el nombre más llamativo es el de Wilfredo Tovar, uno de los máximos referentes de la historia moderna de los melenudos, quien llega para reforzar al equipo con el que debutó en Venezuela, y a cubrir una falencia que ha tenido el conjunto carabobeño, por lo que en el papel, su incorporación luce como un "match" perfecto, y podría ser justamente lo que necesitaba "La Nave".

Wilfredo Tovar, escogencia con sentido

No es secreto para nadie que Magallanes ha tenido problemas en la tercera base durante este año. Luis Suisbel sin duda es un gran prospecto, pero no tuvo su mejor zafra, al batear para .210/.324/.336/.660. Defensivamente, también tuvo algunos problemas, al cometer ocho errores en 323.2 innings en la tercera base.

José Gómez tuvo un buen año ofensivo, al ligar de .320/.361/.440/.801 en 100 turnos exactos. Defensivamente, le fue mejor en tercera base de lo que muchos piensan, al tener .947 de porcentaje de fildeo, con par de errores en 109.1 episodios en la antesala, por lo que es una opción buena, pero no estelar.

Ahí es precisamente en donde aparece la figura de Wilfredo Tovar. El de Santa Teresa del Tuy tuvo un año sensacional con el madero, al dejar promedios de .338/.406/.432/.838 en 222 turnos, con muy pocos ponches (23) y una disciplina envidiable en el plato. Defensivamente, cometió siete errores en casi 450 innings en tercera, lo que le deja un porcentaje de fildeo de .938, ligeramente inferior al de Gómez, pero con mucha más acción.

En definitiva, Wilfredo Tovar le añade al Magallanes un bate que constantemente estará en circulación en las bases, y un guante que le añadirá estabilidad defensiva al cuadro, por lo que luce como una escogencia perfecta teniendo en cuenta las necesidades que acarreaba el equipo.