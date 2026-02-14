Conoce el retiro oficial para la Reunión N°7 del 14-02-2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 14 de febrero, el Hipódromo La Rinconada vibrará con el resonar del clarín en horario nocturno. La emoción de la primera competencia dará inicio puntualmente a las 6:30 p. m

Por esta razón, la séptima reunión del primer meeting presentará su programación de ocho competencias que incluye una Condicional Especial para caballos nacionales e importador de tres años, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) y un 5y6 nacional, que promete excelentes dividendos activado desde la tercera carrera.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número siete de la temporada 2026.

Bajo la conducción de Jervis Alvarado, Yankee Lake se preparaba para una nueva actuación tras haber finalizado en el décimo lugar en su salida previa. La pupila aparecía inscrita en la tercera válida del 5y6 Nacional, programada en el recorrido de los 1.300 metros.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

5ª) Yankee Lake fue retirada por Inapetencia.