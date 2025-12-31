LVBP: Asdrúbal Cabrera lidera la clasificación de Caribes al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui finalmente superó todas las expectativas y es el quinto y último clasificado para el Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Tras una dramática victoria ante los Tigres de Aragua en el segundo juego del comodín, se instalan nuevamente en la siguiente fase luego de tres años de ausencia.

Una de las claves más importantes de este éxito es la figura central de su mánager, Asdrúbal Cabrera, quien asumió el reto con serenidad y una visión clara desde el inicio de la temporada. En su primera experiencia como piloto profesional, supo manejar la presión de un juego de vida o muerte ante un rival más que imponente.

Asdrúbal Cabrera – Caribes de Anzoátegui

El mandamás del conjunto oriental reconoció que la paciencia fue determinante durante el encuentro decisivo. Desde su perspectiva, el juego exigía calma y confianza absoluta en el grupo que había trabajado durante meses con un mismo objetivo.

Esa seguridad se tradujo en un desenlace favorable, coronado por el cuadrangular decisivo de Herlis Rodríguez, quien nuevamente se vistió de héroe para concretar una histórica victoria que tanto estaban esperando sus fanáticos.

La clasificación no fue producto de la improvisación. Desde los entrenamientos previos a la campaña, el cuerpo técnico apostó por un proyecto que combinara liderazgo, compromiso a través de talento joven y de veteranía, respectivamente.

Uno de los pilares del éxito fue la presencia ofensiva de Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez y Rodríguez, que, en base a sus actuaciones, lograron liderar a todos sus compañeros. No hay duda de que estas estrellas pelearán por los premios individuales que se otorgarán al final de la zafra.

Finalmente, con su presencia en el Round Robin asegurado, Caribes de Anzoátegui recupera protagonismo en la LVBP y, de la mano de Asdrúbal Cabrera, esperan volver a lo más alto de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.