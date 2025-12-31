LVBP: Así fue el espectacular último juego de José "Cafecito" Martínez como profesional

Suscríbete a nuestros canales

La Serie de Comodín de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional terminó con contrastes muy marcados. Por un lado, Caribes celebró su pase al Round Robin en entradas extra; por otro, Tigres de Aragua sufrió una dolorosa eliminación, dolor que se acentúa con la despedida de José Alberto Martínez de los diamantes.

Hace tan solo unos días, "Cafecito" anunció, mediante un post de Instagram, que esta sería su última temporada como pelotero profesional, por lo que el de este 30 de diciembre en Puerto La Cruz fue su úlitimo juego como toletero activo. A pesar de ser "el último baile", el oriundo de La Guaira se despidió por todo lo alto, con una actuación individual que le hizo justicia a su enorme talento.

El último baile de "Cafecito" Martínez

El último juego en la carrera de José "Cafecito" Martínez quedará en el recuerdo por su fenomenal actuación individual. En su primer turno, se ponchó, pero se redimió rápidamente en el cuarto inning con un sencillo. En la alta del quinto, llegaría el que sin duda fue el momento más especial de Martínez en el compromiso.

La pizarra marcaba 7-2 en favor de Caribes cuando "Café" vino a tomar su tercer turno, uno en el que se encontraba con dos outs y con las bases llenas. Con serenidad y paciencia, el toletero consiguió una recta que conectó a banda contraria, para conectar un increíble grand slam, y hacer delirar a la afición tigrera.

En su siguiente turno, José Martínez conectó otro sencillo, y en general, cerró el último juego de su carrera con tres hits en seis turnos, además de un cuadrangular y cuatro carreras remolcadas. "Cafecito" se va del beisbol como uno de los grandes toleteros de las últimas dos décadas en Venezuela, y así lo demostró en su "last dance".