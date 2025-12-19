Wilfredo Tovar cuenta con números que lo colocan como el mejor primer bate de la zafra

Suscríbete a nuestros canales

Ver a Wilfredo Tovar teniendo una temporada exitosa en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional no es algo nuevo. Sin embargo, a sus 34 años está consagrado como el mejor primer bate de la presente temporada.

No es para menos, motivado a que "Wilfri" ha sido el referente ofensivo de los Leones del Caracas, acumulan 71 indiscutibles, un cuadrangular, un triple y una marca personal de 16 dobles; que lo tiene con un average de .353.

Wilfredo Tovar es el mejor primer bate:

Aunque esos son registros generales, igualmente como primero en el orden del lineup capitalino, el ex grandeliga ha llevado la batuta, siendo el mejor bateador de toda la Liga en ese orden.

Tovar suma 39 inatrapables, nueve tubeys, 10 empujadas y su único vuelacercas de la campaña, como primero en la alineación y aunque Lorenzo Cedrola lo iguala en inatrapables (39) y remolques (10), Wilfredo exhibe un promedio de .363, el cual es superior al de la "Hormiga Atómica".

De esa manera, el experimentado infielder está consagrado como el primer bateador con mejor rendimiento en esta 2025-2026 y espera seguir respondiendo con el madero, para luchar por el liderato en los apartados de hits, average y dobles del torneo.

Wilfredo Tovar no tiene carreras anotadas:

Lo curioso, es que cuando comanda el lineup de Leones, no ha logrado anotar su primera carrera en 24 desafíos, algo que deja claro la falta de producción en la novena capitalina.