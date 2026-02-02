Actriz venezolana recibió cachetada en Telenovela: Afirman que fue Franklin Virgüez

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista la actriz venezolana Loly Sánchez habló de un momento de tensión que vivió en el set de grabación de una telenovela. Contó que durante una escena un compañero le dio una fuerte cachetada, ocasionándole dolor y un pito en el oído.

Fuerte recuerdo

La artista protagonista de la exitosa novela “María Laura”, no reveló el nombre del actor, ni la novela qué fue, pero admitió que fue muy complicado ese momento.

“Me dio una cachetada, me la dio de verdad con unas manotas enormes y era un tipo grandísimo. Me dejó la mano marcada en el oído. Fue por la poca experiencia que lo hizo. Además, el tipo estaba loco”, expresó.

Loly indicó que existen técnicas para esos momentos en el set de grabación que se tienen que dar cachetadas, y así evitar la situación que ella vivió, que la dejó sentada y teniendo que aguantar el dolor, para no detener la escena.

Señalamientos a Franklin

Internautas aseguran que fue el actor Franklin Virgüez, el responsable de la cachetada en la escena.

“Fue Franklin Virgüez”, “No puedo creer que fue Franklin”, “Franklin es un hombre enorme”, “Fue Franklin en el unitario Derrota Final”, son algunas de las opiniones.

Una actriz de temple

Sánchez que fue en su momento comparada con la actriz Marina Baura, realizó importantes producciones que aún se mantiene en el corazón de muchos venezolanos como “Cara a cara”, “Kassandra”, “La Señora de Cárdenas”, “La Fiera” y “Natalia de 8 a 9”.

Tras presentar cáncer de seno, la artista se convirtió en una vocera de muchas mujeres, que la llevó a recibir una placa de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela como reconocimiento a la contribución de la lucha contra la enfermedad.