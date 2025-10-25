Franklin Virgüez se enamoró perdidamente de actriz venezolana: "Fue doloroso"

Suscríbete a nuestros canales

El actor venezolano Franklin Virgüez abrió su corazón en una emotiva entrevista hablando de sus sentimientos por una querida y respetada actriz. El moreno radicado en Estados Unidos, comentó que se enamoró de la artista en una producción, definiéndola como una relación muy bonita.

Un amor muy grande

Sin pelos en la lengua el criollo aseveró que se trató de la actriz Elba Escobar, con quien compartió en la recordada novela “Emilia”, de 1979, escrita por Delia Fiallo y transmitida por Venevisión.

Franklin comentó que en la producción eran parejas y se enamoró perdidamente de la artista, que es un referente de entrega y disciplina en la televisión venezolana. Además, dijo que tuvo que ser muy insistente para conquista el corazón de Escobar.

“Muchas serenatas, regalar muchas flores, ser muy insistente para que ella pudiese caer, fue una relación bonita, pero muy dolorosa. Yo era muy empalagoso, y ella más intelectual, una mujer de poesía, demasiado inteligente”, mencionó.

Fue muy sincero en acotar que por tan intenso y joven, el amor de Elba se agotó y decidieron llevar caminos separados.

Gran amistad entre Elba y Franklin

La relación finalizó en el ámbito amoroso, pero, quedó una amistad única y llena de mucha complicidad, tanto que en la entrevista aseveró haber hablado con Elba por teléfono para saludarse.

“Quedamos en una bonita amistad, esta mañana hablé con ella y eso es importante”, dijo.

Escobar tuvo en el pasado amores con el también actor Aroldo Betancourt y juntos también participaron en proyectos en la televisión nacional.