Grecia Colmenares cumplió 63 años y así lo celebró ¡Felicidades!

La actriz venezolana Grecia Dolores Colmenares Mieussens, festejó el pasado 7 de diciembre su cumpleaños número 63. Una vuelta al sol muy especial para la protagonista de la telenovela “Topacio”, por la buena compañía con la que pasó el gran día.

Una celebración de lujo

A través de Instagram, la guapa rubia posteó imágenes y videos de los momentos más especiales que vivió en su residencia, en especial por el hermoso pastel blanco y con flores que tuvo, por su vuelta al sol.

En un clip Grecia que lleva años fuera de Venezuela, cantó y bailó con enorme emoción, demostrando que los 63 años le llegaron con emoción, alegría y tranquilidad, más ahora que tiene a su nieto Luca, nacido el 5 de enero en el Jackson Memorial Hospital de Miami.

“Gracias a todos muy feliz, paz, Dios y mi vida lo agradezco, en especial por mi hijo Gianfranco Pelegri Colmenares. Gracias a mis fans por el amor y por tanto”, comentó.

Mensajes de amor

Figuras del medio artístico no dudaron en comentar bonitas palabras para la retirada actriz, por su felicidad.

Amanda Gutiérrez, Gisselle Blondet, Maribel Guardia y Gigi Zanchetta, desearon los mejores deseos a la criolla, residenciada en Italia.