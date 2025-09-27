Así se conserva Grecia Colmenares, la inolvidable “Topacio”

Suscríbete a nuestros canales

Sin perder su simpatía, Grecia Colmenares mostró cómo vive la vida a sus 62 años. Luego de protagonizar una de los dramáticos más exitosos de Venezuela, se proclamó como “La reina de las telenovelas”.

En sus redes sociales, la actriz que encarnó a “Topacio” se mostró alegre y haciendo una serie de bailoterapia con mucha energía. La nacida en Valencia, demostró cómo a su edad todavía conserva mucha actividad física para mantenerse.

Grecia, suele compartir en sus cuenta de Instagram sus rutinas cotidianas de baile y ejercicios, siendo alabada por sus seguidores que la recuerdan con mucho cariño.

“Topacio” un personaje inolvidable

En 1984 se transmitió por RCTV la telenovela “Topacio”, una producción que quedó marcada en el ADN de los venezolanos por su contundente trama. Protagonizada por Grecia Colmenares y el galán de la época Víctor Cámara.

Por su parte, la criolla gozó de la fama gracias a la interpretación de la jovencita con discapacidad visual, su nombre y rostro con solo 23 años eran reconocidos en toda América y España, lugares donde la telenovela logró un éxito sin igual, llegando a convertirse en la primera en ser traducida en inglés.

Gracia Colmenares está acreditada en más de 20 dramáticos a lo largo de su carrera artística entre los destacados se encuentran: “Angélica”, “El ángel rebelde”, ”Manuela” y “Vidas prestadas”, no cabe duda de su talento en la actuación, el cual se catapultó como una de más queridas actrices venezolanas.