¿Se le cae este lanzador importado a Leones del Caracas?

Suscríbete a nuestros canales

A medida de que se sigue acercando el 15 de octubre, fecha de inicio de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolano de Beisbol Profesional, siguen emergiendo anuncios, algunos buenos y otros no tanto.

En esta ocasión, a quienes probablemente les toque reorganizarse con relación a sus jugadores importados, es a los Leones del Caracas, quienes tienen una gran posibilidad de quedarse sin uno de los lanzadores importados que ya tenía confirmados.

Leones del Caracas no contaría con Miguel Romero:

Curiosamente se trata del derecho cubano Miguel Romero, quien fue el primer foráneo anunciado por los "Melenudos" y ahora es el primero en abandonar al conjunto antes de iniciar el torneo.

La posible ausencia de Romero se debe a un asunto personal, según lo compartido por el periodista Yusseff Díaz, quien estableció contacto con el abridor, que ya había jugado en la pelota criolla con los Tiburones de La Guaira.

A Leones le toca buscar otro importado:

Aún no se confirma la baja de este lanzador, no obstante, lo más doloroso es que se trata de alguien que sería parte de la rotación, una parte del cuerpo de pitcheo que en Venezuela es difícil de estructurar.

A la organización capitalina le toca ir al mercado, en busca de otro importado, que probablemente también sea lanzador porque aparte de Romero, los otros cuatro extranjeros confirmados son pitchers.

Así quedaría la importación "Melenuda" hasta ahora: