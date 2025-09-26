Cuba deja en el terreno a Nicaragua y se lleva el bronce

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Cuba ha inscrito su nombre en el podio del Panamericano de Béisbol Femenino 2025, asegurando la medalla de bronce en un enfrentamiento que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. El equipo caribeño logró una dramática victoria sobre una combativa Nicaragua, sellando el marcador final en 8 carreras por 7 en un duelo que se definió por la mínima diferencia y demostró el creciente nivel competitivo en la región.

El partido fue un verdadero toma y dame desde la primera entrada, con ambas novenas demostrando poder en la ofensiva y una férrea defensa que buscaba contener a sus rivales. Sin embargo, fue la determinación y la capacidad de reacción del equipo cubano lo que marcó la pauta en los momentos cruciales. La definición del encuentro llegó de manera espectacular, cuando las cubanas lograron la carrera de la victoria para dejar en el terreno a la escuadra nicaragüense, desatando la euforia en el banquillo y en las gradas que apoyaban a la isla.

Este tercer lugar representa mucho más que una medalla para el béisbol femenino cubano. La actuación a lo largo del torneo demostró que la selección tiene el talento y la garra para competir al más alto nivel continental. Este logro sirve como una inyección de moral y un claro indicativo del brillante futuro que le espera a esta generación de peloteras que han defendido sus colores.

Por su parte, la selección de Nicaragua se despide del certamen con la frente en alto, habiendo disputado un partido por la medalla que confirma su notable evolución en esta disciplina. El encuentro por el bronce entre ambas naciones no solo fue un espectáculo deportivo, sino también una prueba fehaciente de que el béisbol femenino en Latinoamérica goza de una salud envidiable y promete seguir creciendo en los próximos años.