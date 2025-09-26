Venezuela va por la medalla dorada en Panamericano de Beisbol Femenino

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela disputará este viernes 26 de septiembre a partir de las 5:00 de la tarde el título en el Panamericano de Beisbol Femenino, enfrentando a México, tras vencer ayer por 9-1 a su similar de Nicaragua.

La selección de México en el primer juego de la jornada de ayer venció por 6-2 a la representación de Cuba y ambos equipos van hoy por la presea de bronce. Estos dos partidos fueron transmitidos por Meridiano Televisión.

Venezuela ya está en el Mundial

Las dos novenas finalistas ya están clasificadas para participar en marzo del venidero año en el campeonato mundial que se realizará en Estados Unidos, mientras que Nicaragua y Cuba jugarán a primera hora (1:00 PM), el tercer lugar del torneo y el último boleto al jutas mundialista.

Meridiano TV en la jugada

El certamen es transmitido en señal abierta por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte y estará de nuevo en la jornada final de este viernes, que se realizará en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira.

Arriba en la pizarra por 3-1, las venezolanas sentenciaron el triunfo en el cierre del quinto episodio al fabricar un rally de seis anotaciones. Con esa producción le colocaron cifras definitivas al cotejo.

Con tres en las bases, sin outs, Stefany Suárez, Victoria Heredia, y Yoelys Godinez recibieron sendos pelotazos para impulsar carreras cada una que ayudaron al equipo Vinotinto a salir victorioso.

Nota de Nelson Contreras | IG: @nelsoncon2020