LVBP: Ronald Acuña Jr. pegó tercer jonrón de la temporada

En un importante choque en Caracas entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, el grandeliga Ronald Acuña Jr. disparó su tercer cuadrangular de la temporada para igualar la pizarra a una carrera en el primer inning.

Luego de recibir un jonrón tempranero de Carlos Rodríguez, la ofensiva salada no esperó para reaccionar, y de la mano de su figura, con largo estacazo al jardín central igualó las acciones en la UCV.

Es el segundo bambinazo de Ronald Acuña Jr. en el mes de diciembre, y el tercero de la campaña, dejando su promedio en .354, con ocho empujadas y un OPS de 1.106.