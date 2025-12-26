LVBP

LVBP: Ronald Acuña Jr. pegó tercer jonrón de la temporada

Para igualar el encuentro

Por

Meridiano

Viernes, 26 de diciembre de 2025 a las 07:28 pm
LVBP: Ronald Acuña Jr. pegó tercer jonrón de la temporada
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En un importante choque en Caracas entre Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, el grandeliga Ronald Acuña Jr. disparó su tercer cuadrangular de la temporada para igualar la pizarra a una carrera en el primer inning.

NOTAS RELACIONADAS

Luego de recibir un jonrón tempranero de Carlos Rodríguez, la ofensiva salada no esperó para reaccionar, y de la mano de su figura, con largo estacazo al jardín central igualó las acciones en la UCV.

Es el segundo bambinazo de Ronald Acuña Jr. en el mes de diciembre, y el tercero de la campaña, dejando su promedio en .354, con ocho empujadas y un OPS de 1.106.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
LVBP Yadier Molina Barcelona NFL Real Madrid
Viernes 26 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol