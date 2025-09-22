Venezuela no perdona a Nicaragua en el Panamericano de Beisbol Femenino

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela de beisbol femenino alcanzó su tercera victoria consecutiva, tras vencer la noche de este lunes 22 de septiembre a Nicaragua con pizarra de 4-0 en el quinto Campeonato Panamericano de la categoría.

El partido de las criollas fue transmitido en señal abierta por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte, se disputa en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, estado La Guaira.

El pitcheo fue la clave

El triunfo lo alcanzan las chicas vinotinto apoyadas en el excelente trabajo monticular de Marlyn Yéndez, en los 7 episodios. al solo permitir un hit, ponchando a diez bateadoras nicas.

Luego de un duelo de pitcheo en las cuatro primeras entradas entre la nicaragüense Elida Castillo y la criolla Marlyn Yéndez, en el quinto tramo, las venezolanas le colocan sello de triunfo al cotejo al fabricar las cuatro únicas rayitas del encuentro.

Con la victoria sobre Nicaragua 4-0, Venezuela propinó su tercer blanqueo del torneo de forma consecutiva. La novena criolla derrotó en el debut a Cuba por 11-0 y luego a Argentina con pizarra de 17-0. Este martes 23 de septiembre, desde las 6 pm y por la señal de Meridiano Televisión, usted podrá ver el cuarto partido del combinado nacional, que se mide a México (2-0) en un duelo de equipos invictos.

Nota de Nelson Contreras | IG: @nelsocon2020