Ronald Acuña Jr. hace vibrar Atlanta con un descomunal batazo e iguala a esta leyenda de Tiburones

Lunes en las Grandes Ligas con un toque especial, ya que se trata del último de la temporada regular. Uno de los compromisos de la noche lo protagonizan Bravos de Atlanta y Nacionales de Washington en el Truist Park, estadio que vibró gracias a otra enorme conexión de Ronald Acuña Jr.

A pesar de que el equipo ya está fuera de carrera para la postemporada, los jugadores quieren cerrar la zafra por todo lo alto ante su gente. Justamente, el de La Sabana dio un paso adelante con un swing de esos que ya todos conocen.

Acuña continúa sumando números

En el mismo primer episodio sucedió todo. Ronald Acuña Jr., que para este duelo es tercer bate, desapareció la bola entre los jardines izquierdo y central con su jonrón 19 de la campaña. Esto fue ante el abridor MacKenzie Gore, quien en cuenta favorable de 1 y 2 pecó al enviarle una recta alta.

De esta manera, La Bestia llegó a 184 vuelacercas de por vida en las Mayores, por lo que cada vez está más cerca de los 200 y de los 195 que dejó Asdrúbal Cabrera en la posición 11 en la lista de venezolanos de todos los tiempos. Además, con sus 455 impulsadas igualó en el puesto 42 a Luis Salazar, un histórico de Tiburones de La Guaira.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025