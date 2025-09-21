MLB: Ronald Acuña Jr. tiene esta cantidad de jonrones como primer bate

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. ha confirmado que se ha reencontrado con su mejor versión ofensiva en esta recta final de temporada regular de la Major League Baseball. El estelar jardinero de los Bravos de Atlanta no ha parado de brillar en estas últimas semanas del calendario regular.

Una de sus principales fortalezas como bateador desde su llegada a las Grandes Ligas es su capacidad para producir como primero en el orden ofensivo. Esto no solo le ha permitido ser una de las principales estrellas en la actualidad de este deporte, sino que es una verdadera amenaza al iniciar los juegos.

Para entender su impacto en esta posición, es vital dar a conocer que en 2023 conectó 41 jonrones desde ese lugar de la alineación, imponiendo un estándar que lo consolidó como uno de los bateadores más temidos de la MLB.

Ronald Acuña Jr. es élite como primer bate

Lo conseguido por Acuña Jr. en 2023 no solo representó un récord personal, sino también una hazaña para el conjunto de Georgia. Su capacidad para iniciar partidos con poder desde la primera aparición al plato cambió la dinámica de los encuentros y obligó a los lanzadores rivales a replantear sus estrategias.

Por si fuera poco, en dicho año fue el motor de una de las mejores ofensivas de la Liga Nacional, demostrando que ser primer bate no es una tarea fácil y que fue un reto que asumió con toda la responsabilidad dentro del roster activo.

En la lista de peloteros con más cuadrangulares siendo primero en el orden, se encuentran:

2025 Shohei Ohtani: 49

2023 Ronald Acuña Jr.: 41

2023 Mookie Betts: 39

2019 George Springer: 39

2006 Alfonso Soriano: 39

Sin duda alguna, Ronald Acuña Jr., a pesar de no estar en su mejor momento en este 2025, tiene todo el futuro por delante para en las próximas temporadas crear nuevos récords como primer bateador de los Bravos de Atlanta en el mejor beisbol del mundo.