MLB: Robert Suárez alcanza esta cifra redonda por primera vez (+Info)

Robert Suárez, el lanzador derecho nacido en Venezuela, ha logrado una marca que lo coloca entre los grandes de la historia de los Padres de San Diego: alcanzar los 40 rescates en una temporada. Este logro, conseguido por primera vez en su carrera en las Grandes Ligas, lo convierte en apenas el quinto pitcher en la historia de la franquicia en alcanzar esa cifra, y el primero en hacerlo desde 2019.

La hazaña de Suárez no solo representa un hito personal, sino también un resurgimiento en el bullpen de San Diego, que no veía a un cerrador llegar a las 40 salvadas desde que Kirby Yates lo hiciera hace seis años. En una temporada marcada por altibajos, el brazo de Suárez ha sido sinónimo de consistencia y seguridad en los innings finales.

Los otros lanzadores con 40 o más rescates en una temporada en la franquicia son:

Mark Davis

Trevor Hoffman (x9)

Heath Bell (x3)

Kirby Yates

ROBERT SUÁREZ

Suárez se consolida como uno de los mejores cerradores de la MLB

Con una recta explosiva y un temple inquebrantable, Robert Suárez ha demostrado ser uno de los cerradores más confiables de la temporada 2025. Su efectividad, combinada con su capacidad para manejar situaciones de alta presión, ha sido clave para mantener vivas las esperanzas de postemporada de los Padres.

El venezolano ha sabido capitalizar cada oportunidad de salvamento, mostrando una evolución notable desde su debut en las Grandes Ligas. Su presencia en el montículo transmite confianza tanto a sus compañeros como a la afición, que celebra cada salida como una garantía de victoria.

Robert Suárez también es el primer serpentinero de la Liga Nacional en llegar a dicha cifra, y apenas el segundo por detrás de Carlos Estévez de los Reales de Kansas City con 41.