Robert Suárez pelea por el liderato de salvados junto a este cerrador dominicano (+video)

Robert Suárez logró controlar la embestida de los New York Mets sobre el final para apuntarse un nuevo salvamento en la presente temporada de las Grandes Ligas. El cerrador venezolano selló la victoria de los San Diego Padres (7-4) en la jornada de este miércoles 17 de septiembre.

Pese a que permitió un hit y otorgó un boleto, el diestro dominó con batazo al pítcher a Juan Soto para acreditarse con salvado número 39 en la vigente campaña de Las Mayores. El relevista de Ciudad Bolívar se mantienen en lo más alto en juegos salvados de la Liga Nacional y quedó a las puertas de alcanzar los 40 candados por primera vez en su carrera en una misma edición de MLB.

Suárez tiene dominio absoluto en rescates en el viejo circuito, pero no de toda la MLB, ya que el quisqueyano Carlos Estévez se encuentra un paso adelante con 40 salvamentos con los Kansas City Royals en la temporada 2025. De hecho, el derecho se convirtió en el decimotercer lanzador dominicano en alcanzar esa cifra de candados y apenas el quinto que lo hace en la historia de su actual franquicia.

Así va la lucha por el liderato de salvados en MLB

El cerrador de los San Diego Padres se ha mantenido durante toda la campaña entre los líderes en salvamentos de las Grandes Ligas. El relevista parece que tiene sentenciada la lucha por la cima en la Liga Nacional, tomando en cuenta que su más cercano perseguidor Jhoan Durán, quien acumula 31 entre su actuación con los Mellizos de Minnesota y Philadelphia Phillies en la presente temporada.

El taponero criollo deberán mantenerse sellando las victoria de los frailes si quiere quedarse con la cúspide en Las Mayores y que Carlos Estévez no consiga tanto salvados en esta recta final de la ronda regular. En el caso de Suárez, destaca con récord de cuatro victorias y seis reveses, 39 salvados, WHIP de 0.94, 70 abanicados y una efectividad de 3.02 en 66 juegos.