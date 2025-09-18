¡Histórico! Eugenio Suárez establece este nuevo récord de jonrones en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez vive una temporada de contrastes este 2025, empezó el año con los Cascabeles de Arizona y luego volvió a los Marineros de Seattle, equipo con el que ha tenido altos y bajos. Si bien ha atravesado momentos complicados, su poder ofensivo lo mantiene como una de las figuras más destacadas del equipo.

El tercera base llegó a 46 cuadrangulares en la campaña y sigue firme en su camino hacia los 50, cifra que lo convertiría en el primer venezolano en alcanzar esa marca en la historia de las Grandes Ligas.

“Bolibomba”, como lo conocen los aficionados, ha tenido altibajos, pero su capacidad para producir carreras lo coloca entre los bateadores más peligrosos de la MLB. El pasado miércoles firmó una actuación memorable ante los Reales de Kansas City: se fue de 4-4 con un jonrón, dos impulsadas y tres anotadas, una jornada redonda que no solo impulsó a su equipo, sino que también le permitió establecer un récord en el mejor beisbol del mundo.

Eugenio Suárez rompe empate y hace historia en la Gran Carpa

Según un dato de Mariners PR, Suárez continúa dejando su huella en las Grandes Ligas con un logro histórico. El venezolano con su jonrón número 46 en la temporada 2025, rompió el empate que mantenía con J.D. Martínez en 2017 (Tigres de Detroit y Cascabeles de Arizona) y estableciendo así la segunda mayor cantidad de cuadrangulares logrados por un jugador que cambió de equipo en medio de la temporada. Este registro lo coloca en un grupo muy selecto de peloteros que han sabido adaptarse rápidamente tras un traspaso.

Más allá de la cifra, el rendimiento del antesalista refleja su consistencia y poder ofensivo en cualquier escenario. A pesar del cambio de uniforme, "Geno" ha demostrado ser un bateador de élite, capaz de mantener su ritmo y producir carreras clave para su nuevo equipo. Su hazaña marca un récord personal y también lo consolida como una de las figuras más destacadas del beisbol contemporáneo.

Tras esta marca, Eugenio Suárez acumula en 2025 un total de 126 hits, entre ellos 26 dobles y sus 46 jonrones. Además, cuenta con 111 carreras remolcadas, 86 anotadas y un promedio de .230, todo esto en 149 encuentros jugados.